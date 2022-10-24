Оттава, 24 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Как минимум 13% жителей Канады владеют криптоактивами, а 31% планируют приобрести криптовалюту в ближайшие 12 месяцев, сообщает 24 октября CP со ссылкой на опрос комиссии по ценным бумагам Онтарио.

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Тридцать восемь процентов канадцев считают, что криптоактивы в настоящее время играют ключевую роль в финансовой системе. При этом опрос выявил, что большинству канадцев не хватает знаний о практических, юридических и нормативных особенностях владения криптовалютой. Средний балл знаний о криптоактивах в Канаде составил 37%.

Помимо этого отмечается, что владельцами криптоактивов в Канаде преимущественно являются мужчины — на их долю приходится 67% владельцев виртуальных денег. Почти половина из них имеют высшее образование, а 37% из них имеют годовой доход в размере $100 тысяч и выше.