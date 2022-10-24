Чебоксары, , 07:53 — REGNUM В Чебоксарах выясняются детали происшествия в Московском районе, где горела находящаяся на ремонте школа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Пожар произошёл 21 октября. По данным надзорного ведомства, после полудня в находящейся на капитальном ремонте школе № 7 начался пожар, его оперативно потушили. Пострадавших нет.

«Предварительная причина произошедшего — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ», — говорят в прокуратуре.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали происшествия и лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

Напомним, в августе в Чувашии ушло в суд уголовное дело по факту крупного пожара в многоэтажном доме в Канаше, в результате которого 170 жильцов остались без света, тепла и воды.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее крупный пожар произошёл 24 сентября в многоквартирном доме в Новочебоксарске, после тушения в арендованном помещении нашли наркосодержащего растения.

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