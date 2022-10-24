Архангельская область, 3 июня, 2008, 20:42 — ИА Регнум. Три летних оздоровительных лагеря Архангельской области, вошедшие в областной реестр учреждений, которые должны организовывать летний отдых школьников, по-прежнему не готовы принять детей. Об этом на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей сообщил заместитель начальника Управления госпожнадзора Андрей Малофеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, по результатам проверок оздоровительных лагерей области, в отношении трех учреждений суд вынес решение о преостановлении их деятельности из-за нарушения системы пожарной безопасности. В их число вошли: лагерь "Сосновка" (Вельский район), "Кучкас" (Пинежский район) и Пинежский детский дом, в котором также летом отдыхают школьники. Среди выявленных нарушений - отдаленность от пожарных частей при отсутствии пожарной сигнализации, отсутствие средств защиты, необорудованные мотопомбы. Неготовность данных учреждений вызвала крайне негативную реакцию у членов комиссии, поскольку, например, в лагерь "Сосновка" уже проданы путевки и теперь неизвестно, смогут ли дети там отдохнуть. Комиссия постановила приложить максимум усилий в устранении всех недостатков в этих лагерях в кротчайшие сроки и впредь не включать в реестр те лагеря, готовность которых к открытию летнего сезона ставится под сомнение.

Стоит добавить, что специалистами госпожнадзора уже проверены 89 учреждений, организующих летний отдых детей. В ходе проверок было выписано 52 предписания, к административной ответственности привлечены 36 должностных и 12 юридических лиц.