Уфа, , 08:11 — REGNUM Второй за минувшую неделю гуманитарный конвой из Башкирии доехал до расположения бойцов-добровольцев из республики в зоне проведения военной спецоперации (СВО). Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

СВО Министерство обороны Российской Федерации

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Он сообщил, что бойцы добровольческих батальонов им. Героя России Минигали Шаймуратова и им. героя России Александра Доставалова получили все необходимое, что облегчит им жизнь и работу на передовой (термобелье, обувь, теплые вещи, термосы, аптечки, инструменты, спальные мешки).

«Есть даже музыкальные инструменты — о них просили сами ребята, чтобы поднимать боевой дух товарищей. Часть посылок — и это самое дорогое — из дома, от родных и близких», — сообщил глава региона.

Хабиров поблагодарил всех, кто помогал собирать груз и сопровождал его.

«Конечно, это не последний наш гумконвой — будут еще и еще, часть необходимого ближе к зиме привезу сам. Мы обещали помогать нашим воинам, делаем максимум для этого», — заявил он.

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