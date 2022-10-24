Оттава, 24 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake решил в честь своего дня рождения угостить жителей Торонто бесплатной курицей, сообщает 24 октября CP.

Кадр из интервью Drake

Певец заключил договор с популярным в Торонто рестораном Dave’s Hot Chicken, договорившись о раздаче 24 октября бесплатной курицы канадцам.

Известно, что любой желающий сможет получить одно бесплатное блюдо в любом из заведений сети ресторанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Drake (Обри Дрейк Грэм) стал самым популярным исполнителем по количеству поисковых запросов в приложении Shazam.