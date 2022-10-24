Томск, , 07:46 — REGNUM В Томске подрядчики мэрии и районных администраций завершают ликвидацию последствий штормового ветра, обрушившегося на города в воскресенье, 23 октября. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томска.

Ураганный ветер повалил десятки деревьев ГКУ РО «РО ПСС»

В результате удара стихии было зафиксировано семь аварийных отключений электричества, три обрыва электропроводов, повреждения светофоров и остановочного павильона. Ветер также повалил 11 деревьев, повредил два автомобиля. Среди людей пострадавших нет.

«В настоящее время энергетики восстановили электроснабжение, подрядчики районных администраций убрали практически все упавшие ветки и деревья. Три из четырёх поврежденных светофоров снова функционируют, работы на одном в ближайшее время завершатся», — отметили в мэрии.

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