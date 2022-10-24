Томск, 24 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Томске подрядчики мэрии и районных администраций завершают ликвидацию последствий штормового ветра, обрушившегося на города в воскресенье, 23 октября. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томска.

ГКУ РО «РО ПСС» Ураганный ветер повалил десятки деревьев

В результате удара стихии было зафиксировано семь аварийных отключений электричества, три обрыва электропроводов, повреждения светофоров и остановочного павильона. Ветер также повалил 11 деревьев, повредил два автомобиля. Среди людей пострадавших нет.

«В настоящее время энергетики восстановили электроснабжение, подрядчики районных администраций убрали практически все упавшие ветки и деревья. Три из четырёх поврежденных светофоров снова функционируют, работы на одном в ближайшее время завершатся», — отметили в мэрии.