Мехико, , 07:43 — REGNUM До трёх человек возросло количество жертв урагана «Рослин» в западной части Мексики. Об этом 23 октября сообщил телеканал teleSUR.

Ураган

По предварительным данным, все погибшие проживали в штате Наярит, который попал под основной удар стихии. В штате Халиско, по данным властей, пострадавших нет, материальный ущерб, нанесённый ураганом, ещё предстоит оценить.

В обеих штатах спасатели и коммунальные службы расчищают завалы на автотрассах и убирают поваленные ветром деревья, чтобы обеспечить доставку помощи жителям регионов.

Ураган «Рослин» ударил по штату Наярит утром 23 октября. Скорость ветра в эпицентре стихии на момент достижения границ региона составляла около 56 м/сек. Кроме того, ураган принёс с собой ливневые дожди, спровоцировавшие наводнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчина и женщина стали жертвами урагана «Рослин» в Мексике.

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