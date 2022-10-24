Уйское, Челябинская область, 24 октября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Уйском районе Челябинской области выясняются обстоятельства гибели 15-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что утром 23 октября 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не выбрал безопасную скорость и выехал в кювет. В результате погибла пассажирка.

Водитель не имел водительского удостоверения. Полиция завела уголовное дело. Ход его расследования поставлен прокуратурой района на контроль.