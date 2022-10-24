Кемерово, , 07:40 — REGNUM В Кемерове разыскивают родственников погибших в годы Великой Отечественной войны лётчиков Фёдора Коняхина и Льва Образцова. Информация появилась в официальномтелеграм-канале муниципалитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пилот лейтенант Фёдор Петрович Коняхин, 1923 года рождения, был призван Кемеровским РВК Новосибирской области, его родители (установлено имя отца — Пётр Фёдорович Коняхин) проживали в Кемерове по адресу: ул. Омская, 27 (сейчас — ул. 50 лет Октября), — говорится в сообщении. — Лейтенант штурман Лев Александрович Образцов, 1919 года рождения, призывался Пушкинским РВК Московской области. Мать Вера Васильевна Образцова проживала в городе Сталинск (сейчас Новокузнецк) по ул. Кирова, 22».

Отмечается, что в июле 2022 года в Старом Славкине была открыта памятная доска лётчикам, погибшим на территории села в годы войны.

Всех, кто что-либо знает о лётчиках или их родственниках, просят обратиться в городское управление культуры, спорта и молодёжной политики.