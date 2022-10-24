Хэфэй, Китай, 24 октября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. По данным Китайского национального космического управления (CNSA), китайская лаборатория исследования дальнего космоса запустила набор в кампус, стремясь привлечь больше молодых талантов, готовых посвятить себя исследованию дальнего космоса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

John Vermette Космос

Лаборатория, созданная совместно CNSA, провинция Аньхой, и Университетом науки и техники Китая, имеет штаб-квартиру в Хэфэе, столице провинции Аньхой. Она начала функционировать в июне этого года.

Набор ведется в основном среди выпускников 2023 года. В общей сложности 36 должностей в области вычислительной техники, автоматизации, авиации и искусственного интеллекта открыты для таких специальностей, как космические науки, аэрокосмические науки и технологии, проектирование самолетов, вычислительная техника, искусственный интеллект и автоматизация среди прочих.

С момента своего создания лаборатория проводила научно-технические исследования, сосредоточив внимание на крупных национальных проектах в области освоения дальнего космоса, включая исследование Луны и Марса.