Оттава, 24 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Новоизбранный премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит разрабатывает проект закона о суверенитете своего региона, сообщает 24 октября Reuters.

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Об этом Смит заявила на ежегодном общем собрании Объединенной консервативной партии после того, как на прошлой неделе ее признали новым премьер-министром Альберты.

Политик пообещала, что в случае принятия закона о суверенитете, Альберте больше «не придется менять свою политику вслед за Оттавой, вредя своей экономике и нарушая права наших людей».

Напомним, что закон о суверенитете стал отличительной чертой предвыборной кампании Смит, которая призвала утвердить автономию Альберты перед лицом враждебной законодательной программы Оттавы.