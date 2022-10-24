Пекин, 24 октября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Исследование, проведенное китайскими учеными и их коллегами из США, выявило тип бактерий в нашем кишечнике, которые могут эффективно расщеплять никотин, вредный ингредиент табака, вызывающий зависимость и множество рисков для здоровья, включая жировое перерождение печени, сообщает агентство Синьхуа.

Бактерия

Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, было обнаружено, что колония кишечных бактерий снижает концентрацию никотина в кишечнике у мышей, подвергшихся воздействию никотина. Исследователи из Пекинского университета, Чжэцзянского университета, Фуданьского университета, Первой дочерней больницы Медицинского университета Вэньчжоу и Национального института здравоохранения США обнаружили, что растворители Bacteroides xylanis могут разрушать никотин, накопленный в кишечнике курильщика.

Известно, что никотин активирует своего рода кишечную молекулу, называемую AMPKa, и эти молекулы способствуют прогрессированию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), согласно исследованию.

Результаты исследования предполагают возможную стратегию снижения прогрессирования НАЖБП, усугубляемой курением табака, путем использования бактерий, которые естественным образом присутствуют в кишечнике человека и которые были безопасно использованы в производстве продуктов питания.