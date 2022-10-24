Запад — это ремейк на гитлеровский нацизм, только еще хуже — Кургинян
Москва, 24 октября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Нацизм, который насадил Запад на территории бывшей УССР, равно как и сам Запад являются врагами рода человеческого, поскольку переняли на вооружение все наработки Адольф Гитлера, включая те, что нацелены против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что по многим понятиям, включая те, что огласил президент России Владимир Путин в своей речи по случаю присоединения к России четырех новых регионов, полноценным врагом человечества является Запад, который приговорил Россию и все это время втягивал её в войну.
Поэтому давно нужно было бы заняться уничтожением этого врага на территории бывшей УССР полноценно. И главарь киевской хунты Владимир Зеленский должен понимать, что для того, чтобы уничтожить все его бункеры, не нужно ядерное оружие, потому как конвенциональное оружие уже давно имеет схожую мощь. И чем раньше русский народ поймёт, что эта беда пришла по его душу, тем лучше.