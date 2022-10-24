Москва, 24 октября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Нацизм, который насадил Запад на территории бывшей УССР, равно как и сам Запад являются врагами рода человеческого, поскольку переняли на вооружение все наработки Адольф Гитлера, включая те, что нацелены против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Во-первых, то, что сейчас происходит на [территории бывшей УССР], — это мерзость похлеще фашистской. И все, кто там сидят, это знают. Во-вторых, «враг человечества» — это слово, которым называли на Западе и здесь гитлеровский режим. В-третьих, то, что делается сейчас с принижением России и поднятием новых тенденций, неизбежно будет поднятием нацизма. Это закон сообщающихся сосудов, и мы это видим в Европе и везде. И в-четвертых, они же перетягивали на свою сторону нацизм сразу после 1945 года, и они его перетянули. Все концепции, которые сейчас существуют, они по существу — гитлеровские ремейки усовершенствованные и так далее», — заявил Кургинян.

Он отметил, что по многим понятиям, включая те, что огласил президент России Владимир Путин в своей речи по случаю присоединения к России четырех новых регионов, полноценным врагом человечества является Запад, который приговорил Россию и все это время втягивал её в войну.

Поэтому давно нужно было бы заняться уничтожением этого врага на территории бывшей УССР полноценно. И главарь киевской хунты Владимир Зеленский должен понимать, что для того, чтобы уничтожить все его бункеры, не нужно ядерное оружие, потому как конвенциональное оружие уже давно имеет схожую мощь. И чем раньше русский народ поймёт, что эта беда пришла по его душу, тем лучше.