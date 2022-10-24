Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси будет представлять Соединённые Штаты на первом парламентском саммите международной «Крымской платформы», который 25 октября пройдёт в хорватском Загребе. Об этом 23 октября сообщается на сайте политика.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

пресс-служба спикера палаты представителей Конгресса США «Спикер Пелоси проведёт двусторонние встречи с должностными лицами высокого ранга Хорватии и [киевского режима]».

Отмечается, что в своём выступлении на форуме Пелоси будет говорить о поддержке киевских нацистов со стороны США.

Первый форум так называемой «Крымской платформы», образованной для координации усилий западных стран по возвращению Крыма под контроль киевского режима, состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту инициативу шабашем, на котором Запад продолжит пестовать неонацистские и расистские настроения на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает экс-президента Дональда Трампа «недостаточно мужественным» для участия в слушаниях спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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