Вашингтон, , 07:48 — REGNUM В Штате Мичиган, США, пожилую женщину обвинили в нанесении 2-летнему внуку множественных ножевых ранений в голову, сообщает 24 октября Fox News.

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Предполагается, что женщина 56 лет по имени Алиша Кавер нанесла 2-летнему ребенку множественные удары ножом в боковую часть головы, пытаясь убить его. Однако полиция успела прибыть на место преступления и остановить женщину.

В данный момент мальчик находится в больнице в стабильном состоянии, а бабушке ребенка грозит пожизненное заключение в тюрьме. Мотивы преступления остаются неизвестными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле подросток предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своих матери и бабушки. Также он обвиняется в совершении кражи.

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