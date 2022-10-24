Москва, 24 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Все попытки пойти на уступки Западу путём «оптимизации фронта» приведут только к дестабилизации внутри страны с последующим её добиванием, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Нас держит прошлая реальность, она не отменена по каждому пункту. Не отменен общественный договор, по которому мамочки и их папочки должны кушать в ресторанах, а пахать должны профессионалы. Не получилось… Значит, мы сейчас переходим в другой формат. Мы должны перейти с гордо поднятой головой, на новых основаниях, с новой идеологией, новой концепцией, иначе я боюсь, что замечательный тезис о превращении войны в народную окажется такой же риторикой, как многое другое. А мы переходим к практике…» — заявил Кургинян.

По его словам, Россия должна отринуть безумные и глупые надежды на то, что можно будет договориться с врагом. Каждая такая попытка договориться путем неких фронтовых уступок закончится только большой бедой внутри самой России.

«Не о чем договариваться. Кто еще слышал. Не о чем договариваться после того, как совершенно справедливо присоединили территории, не о чем договариваться. И всякие попытки в очередной раз «оптимизировать линию фронта», эти попытки кончатся только неприятностями здесь. Потому что этот враг отвечает одним способом, скажу до конца… Вот если сдадутся, подпишут акт о безоговорочной капитуляции, чего не будет, вот тогда долбанут ядерным оружием», — добавил Кургинян.

Чем больше мы будем делать уступок под риторику «оптимизации фронта», тем быстрее нас будут добивать, подымать внутреннего врага и подключать его к врагу внешнему. И каждый, кто говорит, что Запад дрогнет, — ошибается. У нас остается одна возможность — превращаться в нечто большее и более серьезное, чем Израиль 60-х годов.