Кызыл, 24 октября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. На территории Тувы завершился пожароопасный сезон. Об этом корреспонденту сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства лесного хозяйства и природопользования республики.

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«Постановлением правительства Республики Тыва от 20 октября 2022 года № 684 пожароопасный сезон в Тыве считается закрытым с 20 октября 2022 года», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, основной причиной лесных пожаров с начала года был человеческий фактор. Всего в минувшем сезоне на землях лесного фонда Тувы зарегистрировано почти 200 пожаров на общей площади более 21 тыс. га. В 2021 году зафиксировано 33 лесных пожара площади 1 тыс. га.