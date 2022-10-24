Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Падение уровня воды в реке Миссисипи до рекордно низкого уровня в связи с засушливой погодой угрожает кризисом экономике США. Об этом 23 октября сообщил телеканал NBC.

Экономика США Иван Шилов © ИА REGNUM

В сюжете телеканал, посвящённом обмелению реки Миссисипи, корреспондент пояснил, что из-за сильной засухи участки русла реки превратились в её берега, а уровень воды упал до опасно низкого. В связи с падением уровня воды движение грузовых судов по реке сильно замедлилось, а на некоторых участках и вовсе остановилось.

«Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась», — отметила капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй.

Миссисипи является важнейшей транспортной артерией для транспортировки сельхозпродукции. Благодаря реке успешно функционирует отрасль грузоперевозок объёмом 12,6 млрд. долларов. Именно по Миссисипи перевозится 60% всего зерна, экспортируемого из США.

На сегодняшний день из-за обмеления реки простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж. Кроме того, фермерам приходится откладывать сбор урожая, так как его негде хранить, а вывезти со складов сельхозпродукцию нет никакой возможности. При этом по мере падения уровня воды в Миссисипи проблема усугубляется. Экономисты отмечают, что если ситуация не нормализуется, США может грозить экономический кризис.

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