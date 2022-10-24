Новосибирск, 24 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области 24 октября местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). При этом в регионе ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, гололёд, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

«В городе Новосибирске в первой половине дня 24 октября ожидается временами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0…+2 °C», — отметили в гидрометцентре.

При этом 25 октября в Новосибирской области будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха ночью 0… — 5 °C, днём — +1… +6 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области без электроснабжения после прошедшего ураганного ветра остались 95 населённых пунктов в 21 районе.

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