Мадрид, , 07:05 — REGNUM Если у председателя правительства Испании Педро Санчеса есть «минимальное чувство государства», он должен отозвать свой проект бюджета на 2023 год и представить другой после согласования с другими партиями. Об этом в ходе XIII съезда «Народной партии» (Partido Popular) в Льейде заявил партийный лидер Альберто Нуньес Фейхоо.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

По его словам, правительство Санчеса «продолжает говорить о проекте бюджета, который был дезавуирован всеми независимыми органами Испании и другими международными организациями».

Однако, по его мнению, испанский премьер не отзовет проект бюджета, потому что «жить «игрой на публику» гораздо легче, чем на государственных счетах»: «Существует большая разница между публичными отчетами и сказками, и мы собрались здесь, чтобы поговорить об отчетах. Пусть правительство продолжает говорить о сказках».

Фейхоо настаивает на том, что Санчес составил бюджеты с целью преодоления кризиса, который есть в его правительстве, среди его партнеров, а не экономического кризиса, и в этой связи «цель не в том, чтобы государственные бюджеты улучшали положение семей, чтобы было больше работы, больше конкурентоспособности, а в том, чтобы партнеры [Санчеса] были довольны и чтобы он мог остаться на посту председателя правительства еще на несколько месяцев».