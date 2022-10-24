Горно-Алтайск, 24 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Жители Республики Алтай вечером 23 октября проводили к местам сбора пополнения вторую группу призванных в рамках частичной мобилизации граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Проводы мобилизованных в Республике Алтай

В парке Победы Горно-Алтайска, по словам главы региона Олега Хорохордина, собрались тысячи человек, чтобы выразить землякам свою признательность, гордость и поддержку.

«Подчеркну, что это не только родные и близкие, друзья и знакомые бойцов, но и другие жители, которым важно было прийти, показать свою сопричастность и подтвердить непреложную истину: мы — единый народ, который в самых сложных ситуациях стоит друг за друга», — отметил он.

Руководитель субъекта напомнил, что Республика Алтай всегда гордилась своими военнослужащими, а для воинов из Горного Алтая главными моральными ценностями являлись защита Отечества и воинский долг. Олег Хорохордин пожелал бойцам выполнить все задачи и скорее вернуться домой, с победой.