Москва, 24 октября 2022, 06:59 — REGNUM Разговоры о том, что в армию нужно отправлять алиментщиков и маргиналов приведут к созданию классовой армии в России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что у такого подхода были издержки. Так, Рузвельт не смог бы стать президентом США, будь такой подход в США, но были и приобретения. Люди получали каналы вертикальной мобильности и могли своей службой заслужить право быть элитой элит. Израиль, находившийся под патронажем США, и тот понимал, что он находится в недружественном ему окружении. В России же никакого патронажа нет, и нам нужно каким-то образом защитить эти 150 млн человек от агрессии Запада. Таким образом, спасти Россию невозможно разговорами о необходимости привлечения в армию «алиментщиков и бомжей».
По его словам, это надо внятно заявить. Поскольку, если мы перезаключаем общественный договор в России, который лежит в основе конституции, это надо делать с выяснением всех базовых вопросов. В частности, почему поздно поняли, что Запад нас ходит уничтожить, почему называли его партнерами, почему хотели входить в НАТО, если это «сатанизм» и так далее.