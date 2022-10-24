Москва, 24 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Разговоры о том, что в армию нужно отправлять алиментщиков и маргиналов приведут к созданию классовой армии в России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Теперь говорится «народная война». А я вдруг слышу какие-то странные для меня как рядового гражданина России заявления о том, что мы на войну будем отправлять бомжей (я не ослышался же), каких-то алиментщиков и такие вот категории. Простите, я не очень знаю, что происходит в Израиле последние годы, но то, что происходило в 60-е-70-е годы, было очень убедительно. И кто делался политической элитой будущего? Те, кто проходил военную службу наиболее мужественно в частях», — заявил Кургинян.

Он отметил, что у такого подхода были издержки. Так, Рузвельт не смог бы стать президентом США, будь такой подход в США, но были и приобретения. Люди получали каналы вертикальной мобильности и могли своей службой заслужить право быть элитой элит. Израиль, находившийся под патронажем США, и тот понимал, что он находится в недружественном ему окружении. В России же никакого патронажа нет, и нам нужно каким-то образом защитить эти 150 млн человек от агрессии Запада. Таким образом, спасти Россию невозможно разговорами о необходимости привлечения в армию «алиментщиков и бомжей».

«В армию должна идти элита элит. Идти для того, чтобы служить народу. Тогда разговор о какой-то народности будет. В противном случае, заявляю ответственно, при процессах, которые сейчас идут и не остановлены, мы можем получить через год продолжения этого конфликта классовую армию. Процессы негативные идут в этом направлении. И это заявление замечательное [которое сделала Маргарита Симоньян]… в чем идеология эта? В том, что мы не будем беспокоить обывательские слои населения, пусть они по-прежнему живут в общественном договоре, при котором их это не касается. Касается, их это касается напрямую!» — добавил Кургинян.

По его словам, это надо внятно заявить. Поскольку, если мы перезаключаем общественный договор в России, который лежит в основе конституции, это надо делать с выяснением всех базовых вопросов. В частности, почему поздно поняли, что Запад нас хочет уничтожить, почему называли его партнером, почему хотели входить в НАТО, если это «сатанизм» и так далее.