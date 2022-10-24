Токио, , 06:54 — REGNUM Решение киевского режима поддержать притязания Японии на принадлежащие России южные Курильские острова были с благодарностью восприняты Токио. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил 24 октября в ходе дебатов в парламенте.

Харакири и Курильские острова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя вопрос депутатов о реакции правительства на решение Киева поддержать позицию Японии по так называемым «северным территориям», Кисида вновь подчеркнул неизменность твёрдого курса на выгодное для Японии «решение территориального вопроса и заключение мирного договора» с Россией.

Фумио Кисида «Я считаю ценным, то что мы получаем понимание и поддержку японской позиции со стороны многих стран, включая [Киев]».

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым киевский режим признаёт ряд Курильских островов «неотъемлемой частью Японии», которые в Киеве считают «оккупированными» Россией.

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