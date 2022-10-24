Москва, 24 октября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В сфере оборота табака всё ещё есть серый импорт из других стран. Об этом в интервью РБК заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше. В алкоголе действует система ЕГАИС, которая полностью обеспечивает прослеживаемость спиртных напитков», — сказал Силуанов.

По его словам, в табачной сфере всё происходит по-другому: «Да и должной ответственности за нарушения нет. Марка есть, а толку нет».

Силуанов заявил о заинтересованности министерства в наведении порядка, поскольку это средства для бюджета страны: «Поэтому подготовлен целый ряд законодательных инициатив. Они находятся в правительстве. Надеемся, что мы сможем внести их в парламент, принять в текущем году».