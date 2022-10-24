Новосибирск, 24 октября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области 24 октября задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову. Возбуждено уголовное дело, сообщили «НГС Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Отмечается, что Некрасову и её супруга после обыска в доме доставили в СКР «для проведения следственных действий на предмет причастности к мошенничеству». Дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Некрасову подозревают в том, что она трудоустроила мужа в одно из муниципальных учреждений. Как выяснилось, работу он не выполнял, но заработную плату получал. Сумма хищения составила около миллиона рублей.

В региональном управлении СКР информацию о задержании пока не комментируют.