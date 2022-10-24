Москва, 24 октября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Укрепление рубля на рынке не будет происходить бесконечно. Об этом в интервью РБК заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Сейчас поскольку и доллар, и евро — токсичные валюты, то участники рынка, наоборот, избавляются от такой валюты, продавая ее на рынке. Это влияет на укрепление рубля. Чем больше вводится ограничений на Российскую Федерацию, тем выше стимулы выходить из недружественных валют. Понятно, что так не будет бесконечно», — сказал Силуанов.

По его словам, ранее, когда платежный баланс ослаблялся, цены падали, а рубль девальвировался, реагируя на это, и в этой связи в случае, если платежный баланс будет ослабевать, это отразится на курсах валют.