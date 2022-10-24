Якутск, 24 октября 2022, 06:51 — REGNUM Военный полигон в Еврейской автономии посетили артисты из Якутии. Они спели на концерте и станцевали вместе с военнослужащими якутский национальный танец осуохай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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С выступлениями по полигонам, где проходит слаживание мобилизованных бойцов, ездит творческая бригада из Якутии — артисты Театра эстрады республики. Цель артистов — поддержать военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, первый концерт гастролирующих артистов из Якутии состоялся в военной части села Князе-Волконское Хабаровского края.