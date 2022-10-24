Якутск, 24 октября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Военный полигон в Еврейской автономии посетили артисты из Якутии. Они спели на концерте и станцевали вместе с военнослужащими якутский национальный танец осуохай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

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С выступлениями по полигонам, где проходит слаживание мобилизованных бойцов, ездит творческая бригада из Якутии — артисты Театра эстрады республики. Цель артистов — поддержать военнослужащих.

«Мы привезли благословение с нашей земли, тепло сердец, чтобы нашим парням сопутствовала удача. Пусть услышат песни на родном языке. Я думаю, что тепло человеческих отношений, семьи и родного дома для наших парней немаловажно», — отметил руководитель творческой бригады министерства культуры и духовного развития республики Айаал Аммосов.

«Такая поддержка для нас очень важна: за нас переживают, верят в нас, любят и ждут домой. Это укрепляет моральный дух», — поделился впечатлениями от концерта мобилизованный Ньургун Маншин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый концерт гастролирующих артистов из Якутии состоялся в военной части села Князе-Волконское Хабаровского края.