Москва, , 06:45 — REGNUM Запад заявлял о намерениях уничтожить Россию в большой конвенциональной войне с момента распада СССР, в то время как российская элита продолжала считать, что такой войны не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эксперимент показал, что нашей армии не заказывали ту войну, которая сейчас ведется. Я был на высоких совещаниях, где один, ставший, почему-то, у Сердюкова советником бывший специалист по экономике и культуре, рассуждал, что у нас не будет конвенциональной войны. У нас будет либо ядерная война, либо в горячих точках. Под это дело Сердюков и другие, они же и сделали то, что сделали», — заявил Кургинян.

В связи с этим, в российское армии пропало представление, что может иметь место большая конвенциональная война с взаимодействием родов войск и всеми прочими атрибутами. Вся это концепция, подчеркивает политолог, была глубоко ложной. Но проблема в то, что Сердюков был на посту министра обороны давно, а война подползала к границе России непрерывно.