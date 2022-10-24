Москва, 24 октября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Запад заявлял о намерениях уничтожить Россию в большой конвенциональной войне с момента распада СССР, в то время как российская элита продолжала считать, что такой войны не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Эксперимент показал, что нашей армии не заказывали ту войну, которая сейчас ведется. Я был на высоких совещаниях, где один ставший почему-то у Сердюкова советником бывший специалист по экономике и культуре рассуждал, что у нас не будет конвенциональной войны. У нас будет либо ядерная война, либо в горячих точках. Под это дело Сердюков и другие, они же и сделали то, что сделали», — заявил Кургинян.

В связи с этим в российской армии пропало представление, что может иметь место большая конвенциональная война со взаимодействием родов войск и всеми прочими атрибутами. Вся это концепция, подчеркивает политолог, была глубоко ложной. Но проблема в том, что Сердюков был на посту министра обороны давно, а война подползала к границе России непрерывно.

«Мы вдруг поняли, что задачей распада Советского Союза является уничтожение России и русского народа… Вот это ядро русское всей системы, оно же подлежит уничтожению. Ему нет места в мегатрендах, которые существуют. Нет такой страны на их перспективных картах 2040 года. Уже нет. Это было давно так, и к этому надо было готовиться», — добавил эксперт.