Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Ленинградский судостроительный завод «Пелла» получил иск на 128 млн рублей от ПАО «Звезда», которое базируется в Санкт-Петербурге и занимается производством высокооборотных дизелей, в том числе и для судостроения. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока исковое заявление к производству не принял и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск подан 17 октября 2022 года. Сумма требований — 128 698 089,38 рубля. Детали ещё не раскрывались.

Напомним, Минобороны России потребовало взыскать с «Пеллы» более 1,92 млрд рублей. Слушания по делу назначены на конец ноября 2022 года. Также претензии на сумму более 823 млн рублей к заводу есть и у компании «Мурмансельдь 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из судебных споров представитель «Пеллы» заявил о тяжёлом финансовом положении.