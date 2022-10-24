Луганск, 24 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Зоринск и Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из РСЗО HIMARS. Об этом 24 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Со стороны ВСУ были зафиксированы два обстрела по населённым пунктам в ЛНР. В 01:05 мск киевские боевики выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Зоринску. Затем, почти через два часа, в 02:57 мск киевскими карателями были выпущены ещё две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Старобельску.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области.