Южно-Сахалинск, , 06:42 — REGNUM Две жительницы Сахалина Марина и Антонина отправились в зону проведения спецоперации для регистрации браков со своими возлюбленными, которые в настоящее время несут службу. В организации поездки помог губернатор островного региона Валерий Лимаренко, сообщили в правительстве области.

Свадьба

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Бракосочетания состоялись 22 октября в Шахтёрске Донецкой Народной Республики. Девушки вышли замуж за бойцов Василия и Вадима.

«В такое тяжелое для страны время вы нашли возможность вникнуть в наши проблемы и сказку сделать былью», — написали молодожёны в телеграм-канале Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия всегда славилась своими меткими стрелками, снайперами, и сейчас мобилизованные из республики мужчины показывают во время подготовки отличные результаты. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев, посетивший десантно-штурмовую бригаду ВДВ.