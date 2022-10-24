Москва, 24 октября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Страны ОПЕК+ не приемлют для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, а эмбарго с их стороны приведёт к обратному эффекту. Об этом в интервью РБК заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Министр напомнил о позиции России, которая уже заявила, что не будет направлять нефть по предельным ценам, поскольку это является диктатом цен покупателей над формированием цен по рыночному принципу.

«Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объем добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем. Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен», — сказал Силуанов.

Министр рассказал также о том, что Россия на последующие годы заложила параметры в 70 долларов за баррель при курсе 68 рублей за доллар, а объем добычи — примерно 10 миллионов баррелей ежесуточно: «Мы планируем получить объем нефтегазовых доходов выше восьми триллионов рублей».