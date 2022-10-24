Кемерово, , 06:38 — REGNUM В Кемерове городские службы устраняют последствия шквалистого ветра, который обрушился на город накануне. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным на вечер 23 октября был зафиксирован 31 сигнал: об упавших ветках, повреждённых остановках, кровлях и баннерах.

Для наведения порядка задействованы бригады Кемеровской службы спасения, дворники, рабочие предприятий благоустройства и озеленения.

При этом по прогнозам синоптиков, в Кемеровской области ожидается резкое похолодание, возможен гололёд.

Так, 24 октября в Кузбассе прогнозируется переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, местами гололедные явления. Температура воздуха днём — — 1…+4 °C. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.