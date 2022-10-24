Пекин, 24 октября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Исследовательская группа китайского университета установила рекорд Гиннесса по продолжительности полета орнитоптера — беспилотного летательного аппарата, который летает, взмахивая механическими крыльями, сообщает агентство Синьхуа.

Птица

Построенный исследователями и студентами Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, также известного как Бэйханский университет, похожий на птицу аппарат летал непрерывно в течение 1 часа 30 минут и 4,98 секунды. Видео, опубликованное 20 октября, показывает рекордный полет (на одном заряде), который состоялся на открытой площадке в Пекине 21 июля. Университет обнародовал сертификат Книги рекордов Гиннесса в своем пресс-релизе.

Дрон, работающий от литий-ионного аккумулятора, весит 1,6 кг, имеет размах крыльев 2 метра и способен летать со скоростью 10 метров в секунду. Младший научный сотрудник университетского научно-исследовательского института пограничных наук и член исследовательской группы Чжао Лунфэй сказал, что команда подала заявку на участие в конкурсе Гиннесса в октябре 2021 года.

Предыдущие полеты орнитоптеров по всему миру были короткими, большинство из которых могли длиться всего около получаса, что значительно отставало от других типов обычных самолетов, поэтому мировой рекорд был незанят, добавил Чжао.

Во время предыдущих летных испытаний китайский аппарат продержался всего 53 минуты. После оптимизации силовой установки и динамики крыла его производительность резко возросла, достигнув наилучшего возможного состояния для установления мирового рекорда.

Орнитоптеры имитируют взмах крыльев птиц, летучих мышей и насекомых. По словам Чжао, они имеют потенциальное применение во многих областях, таких как исследование Марса, отпугивание птиц в аэропортах и изучение самолетов в ближнем космосе.