Москва, 24 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Россия не планирует полностью отказываться от привязки к американскому доллару в расчете налогов, в том числе в формуле НДПИ на нефть. Об этом в интервью РБК заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Вы абсолютно правы, мы к этому идём… Но совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли», — сказал Силуанов.

При этом он подчеркнул, что отвязка от доллара уже происходит: «Например, по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была 300 долларов за тонну, а планируется теперь 30 тысяч рублей».

Силуанов также отметил, что котировки товаров на экспорт, которые можно поменять на рублёвые, изменятся.