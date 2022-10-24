Южно-Сахалинск, 24 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. На Сахалине продолжается работа по решению проблемных вопросов матерей мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Так одну из женщин, чей сын отправился в зону СВО, после тяжелого заболевания направили в реабилитационный центр, сообщили в правительстве островного региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Ещё одной матери военнослужащего в селе Успенское предприниматели привезли 10 тонн угля и дрова, а также починили электропроводку в доме.

В селе Высокое в доме женщины, которая прорводила сына на спецоперацию, отремонтировали кровлю.

«Хочу поблагодарить бизнес-сообщество и волонтеров за помощь, которую они оказывают семьям наших защитников. Наш долг — позаботиться о родных и близких бойцов, пока они не вернутся домой», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане 23 октября состоялась благотворительная ярмарка, на которой собирали средства для участников специальной операции в защиту Донбасса. С просьбой провести мероприятие к властям обратились родственники бойцов