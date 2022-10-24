Красноярск, 24 октября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае жертвами интернет-преступников с начала года стал 6141 человек. Только за последнюю неделю от действий мошенников пострадали 142 красноярца. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

По данным ведомства, сумма причинённого ущерба составила 1 108 148 465 рублей, за последнюю неделю — 34 577 280 рублей.

Так, жителю Норильска пришли сообщения об одобрении заявки на потребительский кредит и последующим предупреждением о том, что он стал жертвой мошенников. После чего поступил звонок с инструкцией, что нужно сделать для обеспечения безопасности средств. В итоге мужчина перевёл на несколько лицевых счетов мошенников почти 7 млн рублей.