Москва, , 06:25 — REGNUM Россия может быть в ее нынешнем состоянии и способна одолеть киевский режим, но она не сможет победить стратегического врага — США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян

«Эта реальность с задачами в итоге не справится… Она с большими задачами не справится. Значит, все равно каким-то мягким, не мягким способом, ее надо менять. Это первое. А как ее менять? С опорой на что, с каким ядром надо создавать общество, под какие задачи? А вот я, например, считаю, что для того, чтобы выстоять в ближайшие 30 лет России с ее населением и всем прочим надо стать очень счастливым, но супер-милитаризованным государством… Там просто должно быть ощущение страны-осажденного лагеря в лучшем смысле слова», — заявил Кургинян.

По его словам, Россия неспособна будет победить стратегического врага, которым является Запад во главе с США, если не сможет провести институциональные изменения и насытить их надлежащего качества кадрами, которые будут движимы не потребительским материальным интересом, а служением стране и делу.