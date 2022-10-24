Москва, 24 октября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Россия, может быть, в ее нынешнем состоянии и способна одолеть киевский режим, но она не сможет победить стратегического врага — США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян

«Эта реальность с задачами в итоге не справится… Она с большими задачами не справится. Значит, все равно каким-то мягким, не мягким способом ее надо менять. Это первое. А как ее менять? С опорой на что, с каким ядром надо создавать общество, под какие задачи? А вот я, например, считаю, что для того, чтобы выстоять в ближайшие 30 лет, России с ее населением и всем прочим надо стать очень счастливым, но супермилитаризованным государством… Там просто должно быть ощущение страны — осажденного лагеря в лучшем смысле слова», — заявил Кургинян.

По его словам, Россия неспособна будет победить стратегического врага, которым является Запад во главе с США, если не сможет провести институциональные изменения и насытить их надлежащего качества кадрами, которые будут движимы не потребительским материальным интересом, а служением стране и делу.

«Значит, надо, чтобы это стало так, и по возможности мягкими методами, максимально щадяще обходясь с существующей реальностью. Потому что мы знаем, что происходит, когда ее слишком лихо начинают курочить по принципу «спирт, тампон, шашку»… Но это придется делать все равно, потому что мы не можем не выстоять. Это действительно так», — подытожил Кургинян.