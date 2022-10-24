Москва, 24 октября 2022, 06:22 — REGNUM Одной из наиболее популярных схем мошенников в России является «инвестирование» в «выгодные» проекты и инвестиционные фонды. Об этом заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
По его словам, преступники создают крайне похожую копию сайта, подделанного под площадку для инвестирования одного из популярных финансово-кредитных учреждений.
«Человек оставляет на нём заявку с номером своего телефона, после чего мошенническая схема вступает в основную стадию. Злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелёк, чтобы открыть брокерский счёт», — сказал Соловьёв.
После этого на мобильный телефон жертвы злоумышленников приходит смс-сообщение о том, что некий кошелёк просит у него деньги и код: «В свою очередь, «менеджер инвестиционной компании» постоянно поддерживает связь с клиентом, говоря, что код нужен для того, чтобы открыть ему брокерский счёт».
Сразу после того, как человек указывает код, с его карточки списываются денежные средства.
При этом, по словам специалиста, случается и такое, что порой преступники звонят и на следующий день: «Они говорят, что деньги списались по ошибке и что надо ввести такую же сумму, чтобы вернуть всё ранее утраченное на свой счет. И тут многие попадаются на вторую волну бессовестного обмана».
Соловьёв советует совершать все операции с инвестициями в банке при участии сотрудника финансово-кредитной организации.