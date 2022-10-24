Москва, , 06:22 — REGNUM Одной из наиболее популярных схем мошенников в России является «инвестирование» в «выгодные» проекты и инвестиционные фонды. Об этом заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Мошенничество (сс) sajinka2

По его словам, преступники создают крайне похожую копию сайта, подделанного под площадку для инвестирования одного из популярных финансово-кредитных учреждений.

«Человек оставляет на нём заявку с номером своего телефона, после чего мошенническая схема вступает в основную стадию. Злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелёк, чтобы открыть брокерский счёт», — сказал Соловьёв.

После этого на мобильный телефон жертвы злоумышленников приходит смс-сообщение о том, что некий кошелёк просит у него деньги и код: «В свою очередь, «менеджер инвестиционной компании» постоянно поддерживает связь с клиентом, говоря, что код нужен для того, чтобы открыть ему брокерский счёт».

Сразу после того, как человек указывает код, с его карточки списываются денежные средства.

При этом, по словам специалиста, случается и такое, что порой преступники звонят и на следующий день: «Они говорят, что деньги списались по ошибке и что надо ввести такую же сумму, чтобы вернуть всё ранее утраченное на свой счет. И тут многие попадаются на вторую волну бессовестного обмана».

Соловьёв советует совершать все операции с инвестициями в банке при участии сотрудника финансово-кредитной организации.