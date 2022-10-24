В Екатеринбурге уже несколько месяцев не утихает скандал. Местные активисты выступают с претензиями в адрес Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского и его руководства. Последние вынуждены оправдываться. На фоне скандала стало известно, что последние годы парк находится в кризисе и ему необходим инвестор. Тем временем некоторые наблюдатели полагают, что вся эта шумиха имеет перед собой одну цель — насолить руководителю парка и депутату городской думы Роману Шадрину — Герою России и участнику боёв в Донбассе.

Warheroes.ru Роман Шадрин

Неожиданное назначение

Парк имени Маяковского был создан в 1934 году и долгие годы считался одним из лучших в РСФСР и современной России. Здесь с июля 1960 года действует детская железная дорога. В этом парке проходят основные городские и областные праздники.

Парк занимает площадь примерно в 100 гектаров. Сам он является муниципальным учреждением, то есть подотчётен управлению культуры администрации Екатеринбурга. Именно оно решает вопрос о руководстве. В ноябре 2015 года стало известно, что новым директором парка назначен депутат городской думы, генерал-майор, Герой России Роман Шадрин.

Прежний руководитель перед этим ушёл на пенсию в возрасте 61 года. По неофициальным данным, удивившее многих новое кадровое решение было вызвано необходимостью преодолеть проблемы, которые копились в парке годами. Видимо, прежний директор с этим не справился. И руководство управления культуры остановило свой выбор на Шадрине.

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. СССР

Отметим, практически вся жизнь Романа Шадрина связана с армией. На военной службе он был с августа 1988 по май 2012 года. А перед этим окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Роман Шадрин участвовал в боевых действиях на территории Чечни. А в 1995 году он получил звание Герой России. Кроме того, награждён Орденом Мужества, Орденом «За военные заслуги» и 14-ю медалями. В сентябре 2013 года Роман Шадрин был избран депутатом Екатеринбургской городской думы по списку «Единой России». В 2014-м уехал в Донбасс. С октября 2014 по август 2015 года занимал пост заместителя министра государственной безопасности Луганской Народной Республики. Затем вернулся в Екатеринбург.

5 апреля 2017 года он получил повестку от генеральной прокуратуры Украины. В ней говорилось, что он вызван на допрос по факту возбуждённого против него уголовного дела. Депутат отреагировал на это приглашение с юмором и заявил, что на Украину въехать не сможет, так как внесён в санкционный список, и у него истёк срок действия загранпаспорта. В ответ он пригласил представителей украинской прокуратуры приехать к нему в гости и пообещал сводить их в баню.

Ранее читайте: Свердловский депутат вызван в генпрокуратуру Украины

А 16 ноября 2015 года Шадрин встретился с вице-мэром Екатеринбурга Сергеем Тушиным, ответственным за организацию значимых общероссийских и международных мероприятий, и вместе с ним обсудил будущее парка. «Уже сегодня главный городской парк является не только любимым местом отдыха горожан, но и площадкой для проведения российских и международных мероприятий различного уровня и направленности. Работа по развитию парка в данном направлении будет продолжена и новым руководством», — выразили уверенность обе стороны.

Park-cpkio.ru Концерт в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. СССР

Атака активистов и отпор мэрии

Итак, парком Маяковского Роман Шадрин руководит с ноября 2015 года. Почти два года всё шло тихо-мирно. Однако в октябре 2017 года разразились скандалы. Гости парка заявили о том, что любимое место отдыха горожан превращается в некое подобие кладбища. Что же возмутило граждан? Оказалось, что возле памятника воинам-мотоциклистам начали появляться и другие. Среди них пожарным-спасателям, ликвидаторам техногенных катастроф, войскам правопорядка и т. д. Но дело, как говорят горожане, даже не в том, что появились памятники, а в том, что внешне они напоминают надгробья. «Парк превращается в подобие кладбища», — делятся обеспокоенные граждане.

Но скандал с памятниками стал лишь поводом. После публикаций в СМИ на одном из интернет-сайтов появилась петиция с требованием сменить директора ЦПКИО им. Маяковского. Как заявил её автор — один из уральских журналистов — под новым руководством «парк фактически деградирует».

"Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, больше похожее на дикий пустырь, а не на рекреацию», — заявил горожанин.

Также некоторые горожане заявляют, что Роман Шадрин — не специалист в сфере культуры и отдыха. Это не отменяет его заслуг. Он — настоящий Герой. Но при этом, как уверяют граждане, культурная сфера — не его стезя. Авторы петиции просят назначить на его место специалиста по культуре и провести назначение по открытому конкурсу.

Ещё один скандал разгорелся в середине ноября. Один из активистов договорился о встрече с Шадриным. Но опоздал на несколько минут. В результате беседа не состоялась.

А 23 ноября депутат гордумы Григорий Вихарев через свою страницу на Facebook обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он выразил уверенность в том, что «нынешний директор загубит парк».

"Сейчас парк имени Маяковского представляет собой заброшенную рекреацию восьмидесятых годов. Там те же карусели, что и в моем детстве, только уже далеко не новые, обшарпанные и страшные, не благоустроены дорожки, на окраинах разрушенные строения и болота. Вечерами в парке царит атмосфера 90-ых. Летом сомнительные шашлычные с пластмассовыми столами, разрозненные сосисочные. Горожане идут туда скорее по инерции, интересных мероприятий практически нет. Зимой один только простенький, ничем не интересный каток. Абсолютно не продумана инфраструктура, нет никакой концепции», — заявил Вихарев.

«Нисколько не умаляю боевых заслуг руководителя ЦПКиО Романа Шадрина. Но, к сожалению, это не говорит о его умении разрабатывать художественные концепции и работать с общественно-культурным пространством. Горожане бьют тревогу, в мою приемную поступили ряд обращений по поводу состояния парка», — отметил депутат.

В завершение он попросил Куйвашева вмешаться в ситуацию. «Убежден, от вашего решения будет зависеть дальнейшая судьба парка», — отметил народный избранник.

Park-cpkio.ru Аттракцион «Рыбка Фанни»

Официальной реакции губернатора на эти слова пока нет. Впрочем, мнение о том, что Шадрин и должность директора парка не совместимы, далеко не единодушно. Даже петиция. под которой собирают подписи, за два месяца набрала всего лишь около 4 тыс. голосов.

Есть в Екатеринбурге и люди, которые часто бывают в парке и не видят ничего плохого в появлении памятников. «Пиар и провокация», — говорят они о разразившемся в октябре скандале. А что касается скандала с опоздавшим активистом, так, говорят, впредь ему наука — чужое время нужно беречь. К тому же общественник наверняка знал, к кому идёт на приём — к боевому генералу. Уж кто-кто, а они прекрасно понимают цену каждой секунды и умеют ценить и своё время, и чужое.

Наконец, граждане отмечают, что Шадрин — не просто военный, а организатор. Некоторые жители города верят в то, что ему удастся преобразить парк.

Отметим, сам Роман Шадрин неохотно комментирует шумиху в прессе. Впрочем, объяснение возмутившим некоторых либерально настроенных граждан и депутатов памятникам есть. По словам директора, в парке создаётся Аллея ратной славы, и её инициаторами стали ветеранские организации города. Хорошее дело? Несомненно! Но допустимо ли, чтобы в месте отдыха горожан было напоминание о кладбище? Может, есть смысл сделать памятники в ином виде? Эти вопросы задают даже некоторые защитники Шадрина. Кстати, с середины 1990-х здесь же, в парке, стоит памятник воинам-мотоциклистам. Он не производит впечатление надгробья, и, видимо, поэтому никого не раздражает.

Примечательно, что в мэрии Екатеринбурга встали на защиту Шадрина. Начальник управления культуры Татьяна Ярошевская, которая заключила с ним контракт в 2015 году, заявляет о том, что ситуация в парке не вызывает у неё опасений. Что же касается малых архитектурных форм, то вкусы у всех разные. Например, не всем нравятся композиции, установленные в самом центре Екатеринбурга. Но при этом никто же не говорит о том, что их нужно убрать.

Park-cpkio.ru Парк Динозавров «Затерянный мир»

Отобрать и найти инвестора?

14 декабря Роман Шадрин принимал участие в приёме президента России в честь Дня Героев Отечества. В Инстаграмме на страничке парка опубликована его фотография вместе с Владимиром Путиным.

А на этой неделе дискуссии о судьбе парка и о его руководстве вспыхнули с новой силой. Связано это с итоговыми пресс-конференциями первых лиц региона, на которых журналисты подняли и вопросы о любимом месте отдыха горожан.

Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне член Совета Федерации Аркадий Чернецкий заявил журналистам, что не согласен с утверждением о том, что парк застрял в 1980-х годах. В то же время он признал: модернизация нужна. Для её проведения он предлагает найти инвестора на условиях государственно-частного партнёрства. По его словам, именно так и поступили в парке Горького, в Москве.

Затем свои пять копеек бросила председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина. Она заявила журналистам о том, что побывала в парке и в последний раз была возмущена «нагромождением ларьков». Впрочем, по её словам, скоро всё изменится. В парке создадут фан-зону к чемпионату мира по футболу.

После этого последовало заявление депутата Госдумы Андрея Альшевских. На своей странице в соцсети Facebook он посетовал на то, что вокруг парка снова разгорается шумиха, и предложил отобрать его у города и передать в управление области. По его словам, это позволит изменить парк к лучшему.

Примечательно, что примеров успешной реализации подобных проектов он не привёл. Комментаторы к его записи даже пошутили, что парк Маяковского превратят в «Титановую долину». А один из горожан обратил внимание на Харитоновский парк. Объект расположен в самом центре Екатеринбурга и находится в федеральной собственности. При этом, по ощущениям горожанина, хозяина там нет. Освещение отсутствует, дорожки не посыпают… В общем, ситуация значительно хуже, чем в парке Маяковского.

При этом в мэрии, судя по всему, не собираются сдавать парк областным властям. 20 декабря Татьяна Ярошевская заявила депутатам гордумы о планах по его преображению. На первом этапе будут проводиться работы к чемпионату мира по футболу. К запланированному в его рамках фестивалю болельщиков FIFA предстоит выполнить текущий ремонт зданий и сооружений, обновить аттракционы, обеспечить в парке необходимый уровень комфорта и безопасности, а также особый режим охраны лесной части. Большие планы есть и на период после матчей чемпионата мира. Запланирована «основательная модернизация существующих объектов и площадок». Также в планах — обновление тепличного хозяйства и строительство второй очереди детской железной дороги.

Впрочем, где на всё это найдут деньги, в мэрии не уточнили. Также не названа и стоимость необходимой модернизации. Известно лишь, что денег потребуется очень много, и одному лишь муниципалитету едва ли реально потянуть все расходы.