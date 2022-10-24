Таллин, , 06:21 — REGNUM Количество нуждающихся в социальном пособии стремительно выросло в Эстонии в связи с прибытием в страну беженцев с территории б. УССР и ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии. Об этом 23 октября сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в период с января по сентября текущего года департаментом социального страхования были одобрены 75 564 заявки на получение социального пособия. Общий объём выплат по заявкам составил более 27 млн евро.

«Это люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека. Рост числа заявлений на прожиточные пособия связан с прибытием в Эстонию военных беженцев с [территории б. УССР] и повсеместным ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии», — указано в сообщении департамента.

Для сравнения, количество пособий в 2018 году в Эстонии было практически столько же, сколько и в текущем — было оформлено 75 402 заявки. Затем несколько лет наблюдался спад, так как доходы жителей страны росли быстрее, чем расходы на питание и коммунальные платежи. В 2021 году было оформлено 60 356 ходатайств о выплате социальных пособий.

Читайте ранее в этом сюжете: Население Эстонии проинструктируют, как пользоваться электрогенераторами