Биробиджан, 24 октября 2022, 06:19 — REGNUM В Биробиджане 23 октября состоялась благотворительная ярмарка, на которой собирали средства для участников специальной операции в защиту Донбасса. С просьбой провести мероприятия к властям обратились родственники бойцов, сообщил мэр города Максим Семёнов в своём телеграм-канале.
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Ярмарку проводили мэрия города и региональное отделение «Единой России». Аналогичные мероприятия в городе решили организовывать на постоянной основе. Вырученные от продажи товаров средства будут направлены на обеспечение военнослужащих из региона необходимым снаряжением.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в ЕАО приняли решение предусмотреть единовременные выплаты для семей мобилизованных военнослужащих в размере 150 тыс. рублей.