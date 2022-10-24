Биробиджан, , 06:19 — REGNUM В Биробиджане 23 октября состоялась благотворительная ярмарка, на которой собирали средства для участников специальной операции в защиту Донбасса. С просьбой провести мероприятия к властям обратились родственники бойцов, сообщил мэр города Максим Семёнов в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Еврейской АО приготовили деньги для выплат семьям бойцов

«С идеей её организовать выступили жены, дочери, сестры военнослужащих автономии, которые в данный момент находятся на передовой, защищая мирных жителей от неофашистов», — отметил он.

Ярмарку проводили мэрия города и региональное отделение «Единой России». Аналогичные мероприятия в городе решили организовывать на постоянной основе. Вырученные от продажи товаров средства будут направлены на обеспечение военнослужащих из региона необходимым снаряжением.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в ЕАО приняли решение предусмотреть единовременные выплаты для семей мобилизованных военнослужащих в размере 150 тыс. рублей.