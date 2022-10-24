Туркменистан, 8 апреля, 2010, 16:26 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с генеральным директором британской компании "De La Rue International Limited" Джеймсом Хасси одобрил проект производства банкнотной бумаги из туркменского хлопка, передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

Как сообщает пресс-служба главы туркменского государства, гость проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о выполнении ранее данных президентом Туркмении поручений и тех действенных шагах, которые возглавляемая им компания предпринимает для всестороннего расширения и углубления взаимовыгодного партнерства. "Тепло приветствуя руководителя компании, оказавшей Туркмении неоценимое содействие в создании национальной валюты, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил за высокое качество выполненных "De La Rue" заказов на производство банкнот и монет, в том числе ценных нумизматических серий, и выразил всемерную заинтересованность туркменской стороны в продолжении плодотворного взаимодействия. Касаясь перспектив дальнейшего взаимодействия, глава британской компании обратился с предложением о налаживании на основе сырья, получаемого из туркменского хлопка, производства банкнотной бумаги, соответствующей высоким международным стандартам качества, на что получил одобрение главы туркменского государства", - отмечает пресс-служба президента Туркмении.