Из туркменского хлопка будут делать банкноты
Туркменистан, 8 апреля, 2010, 16:26 — ИА Регнум. Президент Туркмении
Как сообщает пресс-служба главы туркменского государства, гость проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о выполнении ранее данных президентом Туркмении поручений и тех действенных шагах, которые возглавляемая им компания предпринимает для всестороннего расширения и углубления взаимовыгодного партнерства. "Тепло приветствуя руководителя компании, оказавшей Туркмении неоценимое содействие в создании национальной валюты, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил за высокое качество выполненных "De La Rue" заказов на производство банкнот и монет, в том числе ценных нумизматических серий, и выразил всемерную заинтересованность туркменской стороны в продолжении плодотворного взаимодействия. Касаясь перспектив дальнейшего взаимодействия, глава британской компании обратился с предложением о налаживании на основе сырья, получаемого из туркменского хлопка, производства банкнотной бумаги, соответствующей высоким международным стандартам качества, на что получил одобрение главы туркменского государства", - отмечает пресс-служба президента Туркмении.
Как уже сообщало ИА REGNUM Новости, Туркмения ввела в обращение свою национальную валюту манат в 1993 году. В 2009 году в Туркмении выпущена в оборот национальная валюта нового образца. На новых дензнаках изображены великие личности туркменского народа и архитектурные композиции Ашхабада. На купюрах достоинством в 1 манат изображен Тогрул бек Туркмен, 5 - Солтан Санджар Туркмен, 10 - Махтумкули Фраги, 20 - Героглы бек Туркмен, 50 - Горкут ата Туркмен, 100 - Огуз хан Туркмен. На пятисотенной купюре помещен портрет первого президента страны