Гонконг, Китай, , 06:02 — REGNUM Гонконгская фондовая биржа начала торги 24 октября — первого дня недели — падением индекса Hang Seng на 767 пунктов (4,73%), до уровня 15 444 пункта. Это следует из данных площадки.

Фондовая биржа Kaigai.ch

При открытии торгов на утренней сессии Hang Seng первоначально опустился на 1,95%, после чего продолжил стремительное снижение.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 октября — последнего дня рабочей недели — ростом после снижения последних дней.

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