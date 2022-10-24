Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Петропавловск-Камчатский, 24 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Столб пепла и газа выбросил на высоту десять километров вулкан Безымянный, расположенный на полуострове Камчатка. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 10 тыс. метров. Высота самого исполина — 2882 метра», — сказано в сообщении пресс-службы.
Пепловый шлейф распространился в сторону Камчатского залива, на северо-восток от вулкана. Населённых пунктов на пути пеплового шлейфа нет. Выпадения пепла в населённых пунктах зарегистрировано не было. Международные авиатрассы проходят в стороне от вулкана, туристических групп в районе пеплового выброса не зарегистрировано.
Вулкану Безымянный присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. ГУ МЧС по региону напомнило жителям и гостям Камчатского края о соблюдении правил поведения при выпадении пепла в населённых пунктах.
Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе раскаленных обломочных лавин со склонов вулкана Безымянный.