Петропавловск-Камчатский, 24 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Столб пепла и газа выбросил на высоту десять километров вулкан Безымянный, расположенный на полуострове Камчатка. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 10 тыс. метров. Высота самого исполина — 2882 метра», — сказано в сообщении пресс-службы.

Пепловый шлейф распространился в сторону Камчатского залива, на северо-восток от вулкана. Населённых пунктов на пути пеплового шлейфа нет. Выпадения пепла в населённых пунктах зарегистрировано не было. Международные авиатрассы проходят в стороне от вулкана, туристических групп в районе пеплового выброса не зарегистрировано.

Вулкану Безымянный присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. ГУ МЧС по региону напомнило жителям и гостям Камчатского края о соблюдении правил поведения при выпадении пепла в населённых пунктах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе раскаленных обломочных лавин со склонов вулкана Безымянный.